Представили дуэтную песню на концерте: Джамала в кожаном костюме, TAYANNA в кроп-топе из жемчуга

Представили дуэтную песню на концерте: Джамала в кожаном костюме, TAYANNA в кроп-топе из жемчуга

Джамала и TAYANNA презентовали на "Вечере премьер. Летняя серия" совместную композицию.

В столичном Viewpoint Parkovy состоялось грандиозное шоу "Вечер премьер с Екатериной Осадчей Summer Edition".

В концерте приняли участие Джамала и TAYANNA, которые приятно удивили дуэтной песней. Артистки исполнили композицию "Моя земля" — это подарок певиц к 30-й годовщине Независимости Украины.

Перед концертом Осадчая взяла у артисток интервью для "Светской жизни".

Джамала и TAYANNA / Алина Онопа, ТСН.ua

Катя Осадчая, Джамала и TAYANNA / Алина Онопа, ТСН.ua

Похудевшая Джамала выбрала для ивента голубо-синий лук, который состоял из кожаных штанов и топа-корсета с ремешком на талии. На спине у звезды был огромный волан-шар, который выглядел экстравагантно и был похож на парашют.

Катя Осадчая, Джамала и TAYANNA / Алина Онопа, ТСН.ua

Костюм Джа сочетала с черными туфлями на высокой платформе и каблуке.

Артистке сделали прическу с локонами и высоким хвостом на макушке, а также насыщенный макияж глаз. В ушах у нее были золотые серьги в виде сердечек.

Джамала и TAYANNA / Алина Онопа, ТСН.ua

TAYANNA была одета в светло-голубой костюм от украинского дизайнера GASANOVA, который состоял из жакета оверсайз и широких брюк, а также в сексуальный кроп-топ, сшитый из жемчуга. Образ она дополнила босоножками на шпильках.

Джамала и TAYANNA / Алина Онопа, ТСН.ua

На шее у нее была изящная цепочка с кулоном в виде глаза. Волнистая укладка с двумя тоненькими косичками и максимально естественный макияж завершили стильный аутфит певицы.

Джамала и TAYANNA / Алина Онопа, ТСН.ua

После интервью Осадчая вместе с Джамалой и TAYANNA сделали селфи на память.

Катя Осадчая, Джамала и TAYANNA / Алина Онопа, ТСН.ua

Телеверсию концерта "Вечер премьер с Екатериной Осадчей" покажут на канале "1+1" ко Дню независимости.

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Катя Осадчая на "Вечере премьер" (24 фото)

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