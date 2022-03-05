Представитель Германии на "Евровидении" выразил свою поддержку Украине

4 марта в Германии прошел заключительный этап голосования. Представлять страну на конкурсе будет 24-летний артист.

Немецко-американский певец Малик Харрис, который в этом году будет представлять Германию на песенном конкурсе "Евровидение-2022", поддержал Украину.

Малик Харрис / Getty Images

После того как во время телешоу Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid было объявлено, что Харрис победил и едет в Италию на конкурс, он во второй раз вышел на сцену, чтобы спеть свою песню. В руках у артиста была гитара, на которой был флаг Украины и надпись I stand with Ukraine ("Я за Украину").

Малик Харрис / Getty Images

Также флаг появился и в конце его выступления на большом экране.

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