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- Шоу-бизнес
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Прекрасная пара: Бенедикт Камбербэтч появился на публике с женой
Знаменитая пара позировала в объятиях для фото.
Британская звезда Бенедикт Камбербэтч вместе с женой Софи Хантер посетили мировую премьеру фильма «How To Live On Earth» («Как жить на Земле»), которая состоялась в кинотеатре Odeon Luxe Leicester в Лондоне.
Пара обнявшись позировала перед фотографами. Бенедикт выбрал костюм оливкового оттенка, рубашку и коричневые лоферы. А вот Софи решила поразить публику чёрным креативным платьем с лентами, которые делали образ интересным, эффектным и оригинальным.
Актриса дополнила наряд очками, гламурными туфлями и кожаной сумкой.
Их появление на публике произошло после того, как актер оказался в центре конфликта, который в сети окрестили «самой вежливой ссорой в истории». Всё произошло на велосипедной дорожке из-за того, что Бенедикт проехал на красный свет.