Прекрасная пара: Бенедикт Камбербэтч появился на публике с женой

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер / © Getty Images

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Британская звезда Бенедикт Камбербэтч вместе с женой Софи Хантер посетили мировую премьеру фильма «How To Live On Earth» («Как жить на Земле»), которая состоялась в кинотеатре Odeon Luxe Leicester в Лондоне.

Пара обнявшись позировала перед фотографами. Бенедикт выбрал костюм оливкового оттенка, рубашку и коричневые лоферы. А вот Софи решила поразить публику чёрным креативным платьем с лентами, которые делали образ интересным, эффектным и оригинальным.

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер / © Getty Images

Актриса дополнила наряд очками, гламурными туфлями и кожаной сумкой.

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Их появление на публике произошло после того, как актер оказался в центре конфликта, который в сети окрестили «самой вежливой ссорой в истории». Всё произошло на велосипедной дорожке из-за того, что Бенедикт проехал на красный свет.

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