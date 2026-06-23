ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
210
Время на прочтение
1 мин

Прекрасная пара: Бенедикт Камбербэтч появился на публике с женой

Знаменитая пара позировала в объятиях для фото.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер / © Getty Images

Британская звезда Бенедикт Камбербэтч вместе с женой Софи Хантер посетили мировую премьеру фильма «How To Live On Earth» («Как жить на Земле»), которая состоялась в кинотеатре Odeon Luxe Leicester в Лондоне.

Пара обнявшись позировала перед фотографами. Бенедикт выбрал костюм оливкового оттенка, рубашку и коричневые лоферы. А вот Софи решила поразить публику чёрным креативным платьем с лентами, которые делали образ интересным, эффектным и оригинальным.

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер / © Getty Images

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер / © Getty Images

Актриса дополнила наряд очками, гламурными туфлями и кожаной сумкой.

Их появление на публике произошло после того, как актер оказался в центре конфликта, который в сети окрестили «самой вежливой ссорой в истории». Всё произошло на велосипедной дорожке из-за того, что Бенедикт проехал на красный свет.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
210
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie