Прекрасная пара: Ричард Гир и его жена Алехандра позировали на красной дорожке в Испании

Голливудский актер Ричард Гир счастлив в своем третьем браке с женой Алехандрой. Они женаты с 2018-го года и вместе посещают различные мероприятия.

Алехандра зачастую привлекает больше внимания, чем ее знаменитый муж, поскольку всегда выглядит роскошно и изысканно в вечерних платьях. Испанка имеет отличный вкус и всегда выбирает именитые бренды.

Алехандра Силва, Ричард Гир / Фото: Associated Press

8 февраля пара посетила вместе 39-ю церемонию вручения премии Goya в Испании. По такому случаю она выбрала длинное платье А-силуэта от Armani Privé, которое имело глубокое декольте и было полностью расшито бисером и жемчужинами.

Алехандра Силва, Ричард Гир / Фото: Associated Press

Носила этот роскошный вечерний наряд Алехандра в сочетании с бриллиантовыми украшениями от Bvlgari, который были выполнены в самом известном дизайне этого бренда - змеи, которая обвивает шею и запястье. Волосы она собрала в элегантный пучок. 75-летний Ричард Гир был одет в классический смокинг и галстук-бабочку.

Алехандра Силва, Ричард Гир / Фото: Associated Press

Днем ранее пара также позировала фотографам перед пресс-конференцией посвященной церемонией вручения кинопремии Goya.

Алехандра Силва, Ричард Гир / Фото: Associated Press

Алехандра Силва, Ричард Гир / Фото: Associated Press

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