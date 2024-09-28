Прекрасная пара: супруги Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс пришли на модное шоу держась за руки

Супруги в браке 14 лет и у них есть общая дочь, но ее на показ они не взяли.

Британский актер и продюсер Дэниел Крейг, наиболее известен по роли Джеймса Бонда, вместе со своей женой Рэйчел Вайс посетил показ женской одежды Loewe. В рамках Недели моды в Париже бренд презентовал публике коллекцию весна-лето 2025.

Пару заметили фотографы, когда они держась за руки вышли из автомобиля и направлялись на показ. Оба были одеты очень ярко и необычно. Крейг, который обычно одет на мероприятиях очень элегантно, в этот раз отдал предпочтение более молодежному наряду и сочетал широкие штаны болотного оттенка, яркий и довольно веселый свитер с черной кожаной курткой. Шею актер украсил платком, а также дополнил лук ботинками и очками с желтыми линзами.

Рэйчел была не менее очаровательной. Актриса надела туфли на каблуках, широкие джинсы и яркий розово-желтый свитер. На глазах у нее были очки, а в руке небольшая сумка.

Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс / Фото: Getty Images

Также этот показ посетила известная американская модель Эмили Ратажковски. На модное шоу она пришла со своим сыном на руках, чем привлекла внимание.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

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