Прекрасно выглядит: похудевшая актриса Ребел Уилсон позировала в маленьком черном платье

Она похвасталась элегантным образом.

Австралийско-американская актриса Ребел Уилсон в последнее время все больше восхищает своим внешним видом и результатами похудения. Новая внешность позволяет ей экспериментировать с образами, поэтому она часто появляется в платьях довольно разных фасонов и спортивных обтягивающих образах, которые подчеркивают ее фигуру "песочные часы". Не так давно Ребел делилась образом в черном ромпере от бренда Saint Lauren.

Теперь же 41-летняя знаменитость опубликовала образ в черном платье-футляре, которое украшал небольшой пояс на талии и рюши на рукавах и декольте. Волосы Ребел собрала черным скранчем, а в руке держала бокал.

Ребел Уилсон / Instagram Ребел Уилсон

Время она проводила в Сен-Тропе со своей подругой Лизой Рубен, которая тоже была одета в черное маленькое платье с рюшами.

Ребел Уилсон / Instagram Ребел Уилсон

Ребел Уилсон / Instagram Ребел Уилсон

Напомним, на протяжении всего 2020 года комедийная актриса Ребел Уилсон активно боролась с лишним весом и добилась в этом впечатляющих результатов, ведь похудела более чем на 20 кг. Сейчас она достигла желаемого веса и работает над поддержанием формы. Знаменитость гордится своими достижениями и часто показывает поклонникам результаты в соцсетях.

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Стильные образы Ребел Уилсон (7 фото)

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