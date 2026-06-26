Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в костюме и гламурном чокере посетила галерею

Джорджа Мелони / © Associated Press

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила Музей Пикассо в рамках франко-итальянского саммита в Антибе, на юге Франции, где также встретилась с президентом Эммануэлем Макроном.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Для этого мероприятия политик выбрала классический костюм молочного оттенка с удлинённым жакетом и широкими брюками, акцентом в котором служили чёрные пуговицы.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Мелони сочетала костюм с бежевым шелковым топом и кокетливым серебристым чокером на шее. Премьер-министр уложила волосы в прямую прическу и нанесла макияж в нюдовых тонах.

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Джорджа Мелони / © Associated Press

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