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- Шоу-бизнес
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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в костюме и гламурном чокере посетила галерею
Мероприятие, которое она посетила, состоялось во Франции.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила Музей Пикассо в рамках франко-итальянского саммита в Антибе, на юге Франции, где также встретилась с президентом Эммануэлем Макроном.
Для этого мероприятия политик выбрала классический костюм молочного оттенка с удлинённым жакетом и широкими брюками, акцентом в котором служили чёрные пуговицы.
Мелони сочетала костюм с бежевым шелковым топом и кокетливым серебристым чокером на шее. Премьер-министр уложила волосы в прямую прическу и нанесла макияж в нюдовых тонах.
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