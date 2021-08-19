Премьера анимации "Гулливер возвращается": беременная Осадчая в белом платье, Ефросинина — в гороховом

Селебрити посетили допремьерный показ украинского анимационного приключения.

На днях в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялся допремьерный показ украинского анимационного приключения "Гулливер возвращается" производства 95 Animation Studios и Gulliver Films. Во всеукраинский прокат лента вышла уже сегодня, 19 августа.

На шумную вечеринку пришли Маша Ефросинина, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Юрий Ткач, Степан Казанин, аниматор Walt Disney Studios Тони Бонилла, Влад Яма, Валерий Жидков, Гарик Корогодский, Григорий Решетник, Дарья Петрожицкая, Олег Фагот Михайлюта и Ольга Навроцкая, Екатерина Сильченко, Елизавета Скичко-Юрушева, Lida Lee, Nino, Анна Тринчер, Руслан Ханумак и Алина Шаманская, Ирина Костюк и Сергей Созановский и многие другие.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Допремьерный показ анимации "Гулливер возвращается"/Пресс-служба

Маша Ефросинина. Допремьерный показ анимации "Гулливер возвращается"/Пресс-служба

Допремьерный показ анимации "Гулливер возвращается"/Пресс-служба

Гарик Корогодский. Допремьерный показ анимации "Гулливер возвращается"/Пресс-служба

Юрий Ткач. Допремьерный показ анимации "Гулливер возвращается"/Пресс-служба

Степан Казанин. Допремьерный показ анимации "Гулливер возвращается"/Пресс-служба

Екатерина Сильченко и Елизавета Скичко-Юрушеву. Допремьерный показ анимации "Гулливер возвращается"/Пресс-служба

Анна Тринчер. Допремьерный показ анимации "Гулливер возвращается"/Пресс-служба

Влад Яма. Допремьерный показ анимации "Гулливер возвращается"/Пресс-служба

Lida Lee и Nino. Допремьерный показ анимации "Гулливер возвращается"/Пресс-служба

Свои голоса героям анимации подарили Надя Дорофеева, Владимир Дантес, Евгений Кошевой, Станислав Боклан, Александр Пикалов.

Продюсерами анимации выступили Олег Ходачук, Борис Шефир, Сергей Шефир, Андрей Яковлев. Режиссер анимации — аниматор Walt Disney Studios Тони Бонилла. Над сценарием работала команда сценаристов Студии "Квартал 95" и всемирно известный сценарист, обладатель "Эмми" Майкл Райан.

Допремьерный показ анимации "Гулливер возвращается"/Пресс-служба

Тони Бонилла. Допремьерный показ анимации "Гулливер возвращается"/Пресс-служба

Напомним, "Гулливер возвращается" был успешно представлен на Берлинале и в Каннах на крупнейшей мировой кинорынке Marche du Film, на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси, был в конкурсной программе Шанхайского кинофестиваля, а также его показали на Пусанском международном кинофестивале для детей и молодежи.

Допремьерный показ анимации "Гулливер возвращается"/Пресс-служба

Допремьерный показ анимации "Гулливер возвращается"/Пресс-служба

Допремьерный показ анимации "Гулливер возвращается"/Пресс-служба

Допремьерный показ анимации "Гулливер возвращается"/Пресс-служба

Допремьерный показ анимации "Гулливер возвращается"/Пресс-служба

По сюжету через 30 лет Гулливер возвращается в Лилипутию, поскольку жителям страны снова нужна его помощь. Вместе с друзьями мужественный Гулливер пытается спасти страну от захватчиков. Зрителей ждут безудержные шутки, яркие приключения и новые герои, которых полюбят как дети, так и взрослые. По мотивам произведения Джонатана Свифта "Путешествия Гулливера".

Допремьерный показ украинского анимационного приключения "Гулливер возвращается" (43 фото)

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