Премьера анимационного приключения: Melovin с блогерами в мини-юбках и Валентина Хамайко с детьми

В кинотеатре "Оскар", ТРЦ Gulliver, состоялась премьера анимационного приключения от DreamWorks "Кракен-девушка по имени Руби". Посмотреть экранизацию мультфильма пришли звезды дубляжа : Melovin, Даша Майорова и Даша Кубик.

Меловин

Даша Майорова и Даша Кубик

Даша Майорова, Меловин и Даша Кубик

На мероприятие пришли также украинские знаменитости, среди которых Валентина Хамайко с детьми, Тимур и Инна Мирошниченко с детьми, Анатолий Анатолич с дочками, Наталья Денисенко, Вячеслав Соломко, Enleo и другие. Позировали они на фоне сказочной фотозоны на морскую тематику.

Валентина Хамайко с детьми

Тимур и Инна Мирошниченко с детьми

Наталья Денисенко

По словам звездных гостей, анимационный фильм пропагандирует правильные семейные ценности и вдохновляет на поиск собственной суперсилы.

Об анимации:

"Кракен-девушка по имени Руби" – это история о застенчивой, милой и несколько неуклюжей Руби. Она, как и все подростки ее мира, пытается жить обычной жизнью, но в большинстве своем чувствует себя совершенно невидимой среди сверстников. Но все меняется, когда она узнает, что принадлежит королевскому роду мифических морских кракенов.

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