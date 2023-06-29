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Премьера анимационного приключения: Melovin с блогерами в мини-юбках и Валентина Хамайко с детьми

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
858
Время на прочтение
1 мин
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Премьера анимационного приключения: Melovin с блогерами в мини-юбках и Валентина Хамайко с детьми

Даша Майорова, Меловин и Даша Кубик

Звезды дубляжа первыми пришли посмотреть анимационный фильм.

В кинотеатре "Оскар", ТРЦ Gulliver, состоялась премьера анимационного приключения от DreamWorks "Кракен-девушка по имени Руби". Посмотреть экранизацию мультфильма пришли звезды дубляжа : Melovin, Даша Майорова и Даша Кубик.

Меловин / ©
Меловин
Даша Майорова и Даша Кубик / ©
Даша Майорова и Даша Кубик
Даша Майорова, Меловин и Даша Кубик / ©
Даша Майорова, Меловин и Даша Кубик

На мероприятие пришли также украинские знаменитости, среди которых Валентина Хамайко с детьми, Тимур и Инна Мирошниченко с детьми, Анатолий Анатолич с дочками, Наталья Денисенко, Вячеслав Соломко, Enleo и другие. Позировали они на фоне сказочной фотозоны на морскую тематику.

Валентина Хамайко с детьми / ©
Валентина Хамайко с детьми
Тимур и Инна Мирошниченко с детьми / ©
Тимур и Инна Мирошниченко с детьми
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Наталья Денисенко / ©
Наталья Денисенко

По словам звездных гостей, анимационный фильм пропагандирует правильные семейные ценности и вдохновляет на поиск собственной суперсилы.

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Об анимации:

"Кракен-девушка по имени Руби" – это история о застенчивой, милой и несколько неуклюжей Руби. Она, как и все подростки ее мира, пытается жить обычной жизнью, но в большинстве своем чувствует себя совершенно невидимой среди сверстников. Но все меняется, когда она узнает, что принадлежит королевскому роду мифических морских кракенов.

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Дата публикации
Просмотры
858
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