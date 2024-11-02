Премьера "Холостяка-13": кому главный герой Александр "Терен" вручил розу первого впечатления

На канале СТБ стартовал 13-й сезон романтического реалити-шоу "Холостяк".

Главным героем проекта является военный, ветеран, общественный деятель и участник национальной сборной Invictus Games – 28-летний Александр "Терен" Будько.

Холостяк уже познакомился со всеми девушками, пришедшими строить с ним отношения. И теперь "Терен" должен вручить розы девушкам, которые останутся в проекте бороться за него.

Главный герой вручил уже розу первого впечатления. И этой счастливицей стала хенд-мейд мастер из Одессы – Татьяна.

Татьяна из Одессы

"В ее взгляде я почувствовал искренность. А ее доброта меня настолько удивила, что я без колебаний сделал выбор", – признался Будько.

На знакомство с Александром она пришла в белом платье, сверху которого надела голубой прозрачный халат-кимоно с поясом. Аутфит Татьяна дополнила элегантной прической и макияжем с черными стрелками.

Девушка подарила холостяку пару зайчиков-путешественников, которых назвала прототипами себя и "Терена".

Фото stb.ua

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