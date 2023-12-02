Премьера "Кабаре" в Киеве: первые впечатления и интересные факты из закулисья

В Молодом театре традиционно состоялась закрытая генеральная репетиция, куда пригласили причастных к постановке людей. Журналистка ТСН.ua Анна Школьная также имела возможность посмотреть пока единственную в истории Украины адаптацию мирового шедевра и узнать из первых уст подробности и секреты создания этого спектакля.

Премьера "Кабаре" в Киеве/ фото: София Санина

Напомним, мировая премьера мюзикла "Кабаре" состоялась на Бродвее еще в 1966 году. Спустя 7 лет после этого режиссер Роберт Луис Фосс снял одноименный фильм, ставший культовым (8 наград "Оскар", 3 премии "Золотой Глобус"). В центре сюжета – две драматические истории любви, которые разворачиваются в то же время, когда нацисты приходят к власти в Германии.

По словам художественного руководителя Молодого театра Андрея Билоуса, стоимость лицензии на 20 показов этого спектакля в Украине составила 42 тысячи долларов. Переводом всех песен занимался непосредственно Билоус, на это у него ушло почти полгода. Всего в постановке привлечено 8 драматических актеров, 13 музыкантов и 17 танцовщиков.

Премьера "Кабаре" в Киеве/ фото: София Санина

Противоречивого персонажа — конферансье Эмси, образ которого часто в постановке воплощают актеры-представители ЛГБТ-сообщества, играет 24-летний актер Илья Чопоров. А вот в лондонской версии мюзикла главную роль играет Эдди Редмейн, звезда фильмов "Фантастические твари…" и "Девушка из Дании".

"У нас нет второго состава в этом спектакле, поэтому мы все очень осторожно ходим по гололедице", – смеется Илья. — "Как актер, я не могу сказать, что я — главный герой, ведь в первую очередь зритель следит за развитием чувств наших условных Ромео и Джульетты. А мой герой — как олицетворение Дьявола и Амура одновременно".

Премьера "Кабаре" в Киеве/ фото: София Санина

В украинской версии героиню Лайзы Минелли, то есть Салли Боулз, играет молодая актриса Николетта Мочани. Она училась на курсе Андрея Билоуса, и с Чопоровым они – одногруппники и играли во многих спектаклях вместе еще до "Кабаре" на сцене Молодого театра. Также одну из главных женских ролей (фройляйн Шнайдер) исполняет актриса Молодого театра Елена Узлюк ("Припутные"). Ее голос известен многим украинцам – ведь именно она озвучила мальчика Кевина в легендарном "Один дома".

Премьера "Кабаре" в Киеве/ фото: София Санина

За режиссуру отвечает Елена Коляденко, известная своими постановками телевизионных шоу, а также за спектаклем "Шкаф", который уже семь лет идет с неизменными аншлагами. По ее словам, кастинги на основные роли продолжались несколько месяцев, и дольше всего она искала именно главную героиню.

"У меня не было других мечтаний по поводу мюзиклов, кроме "Кабаре". Мне давно нравился и фильм с Лайзой Минелли, и эта музыка, и образы. На роль Салли мы пробовали четверо девушек, но когда увидели Николетту в образе и гриме, поняли, что вот она – наша Салли".

Премьера "Кабаре" в Киеве/ фото: София Санина

Постановку танцевальных номеров для спектакля разрабатывали три хореографа – Константин Гордиенко, Алексей Базела и Игорь Кулешин. Именно они вместе с другими артистами Freedom ballet и исполнителями драматических ролей создают и передают настроение богемной ночной жизни Берлина 30-х годов прошлого столетия. Сценограф и художник по костюмах Дарья Белая создала для этого спектакля рекордное количество образов – 119.

Премьера "Кабаре" в Киеве/ фото: София Санина

"С Еленой Коляденко мы работали вместе над всеми образами, и я знаю каждую пуговицу, каждую шелку. У нас нет случайных деталей. Даже газета, которая появляется в спектакле, напечатана на специальной бумаге оригинальным шрифтом", — после генпрогона поделилась Дар' я.

Премьера "Кабаре" в Киеве/ фото: София Санина

Вместе с актерами и танцовщиками весь спектакль на сцене находится живой оркестр. Кстати, дирижер Дмитрий Саратский кроме того, что отвечает за музыкальное сопровождение, также исполняет одну из песен вместе с Дмитрием Коляденко. Как и в оригинальной версии, спектакль имеет возрастные ограничения – 18+. Видимо, из-за достаточно эмоционально-вульгарных движений в танцах, откровенно-сексуальных костюмов или серьезных тем (бытовой антисемитизм, гендерная толерантность). Но ненормативной лексики или слишком пошлых сцен в мюзикле нет.

Премьера "Кабаре" в Киеве/ фото: София Санина

Продолжается спектакль почти три часа (с 15-минутным антрактом), но нет ощущения затянутости. Не смотря на известный сюжет, мюзикл шокирует с первых минут и держит в напряжении почти все действо. Сочетание живой музыки, мастерски исполненных хореографических движений и невероятных костюмов оставляет послевкусие надолго. И если бы я не пыталась найти ложку дегтя в этой большой бочонке меда, мне это не удалось. Хотя нет, единственный и к тому же огромный минус этой постановки есть – это слишком высокие цены на билеты. Чтобы сполна насладиться действом, в первом ряду придется заплатить около 4 тысяч гривен. Хотя если сравнивать с ценами на этот или другие мюзиклы в Лондоне и Нью-Йорке, это уже и не так дорого, ведь там билеты стоят гораздо дороже (стартуют от $80).

Премьера "Кабаре" в Киеве/ фото: София Санина

По словам создателей украинского "Кабаре", показы планируются ежемесячно (три дня подряд), и продлятся они ориентировочно до июня 2024 года.

Премьера "Кабаре" в Киеве/ фото: София Санина

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