Премьера комедии для взрослых "Кухлые перцы": Тарас Цымбалюк в белой футболке, Анатолий Анатолич – в черной

На днях в кинотеатре "Оскар", в ТРЦ Gulliver, состоялась премьера комедии для взрослых "Лохматые перцы" от киностудии Universal Pictures.

Мероприятие посетили звезды дубляжа – Тарас Цымбалюк, Екатерина Брайковская, Роман Молодий, а также Анатолий Анатолич с супругой, Сергей Костецкий, Максим Гордеев и другие знаменитости.

Тарас Цымбалюк

Анатолий Анатолич и Юла

Сергей Костецкий

Максим Гордеев

О фильме

Это история о собаке Реджи, от которого хозяин пытается избавиться. Во время одной из таких попыток собака оказывается далеко от дома и пытается найти дорогу к своему хозяину. Но его новые знакомые – бездомные собаки – открывают ему глаза на подлинное намерение хозяина. Реджи осознал, что хозяин его не любит. Он решает отомстить хозяину, а его новые друзья поддержали его в этом.

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