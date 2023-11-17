Премьера "Мир наизнанку. Украина": Дмитрий Комаров примет участие в поисках артефакта 300-летней давности

Как происходили спасательные операции в Херсоне? Как сейчас живут в деревнях на берегу бывшего Каховского водохранилища? Какие сокровища хранятся на дне Днепра? Обо всем этом – в первом выпуске программы "Мир наизнанку. Украина". Смотрите на "1+1 Украина" 17 ноября в 20:30.

Уже в эту пятницу, в 20.30, на "1+1 Украина" состоится долгожданная премьера исследовательского проекта "Мир наизнанку. Украина". Впервые за 13 лет Дмитрий Комаров в своем фирменном стиле покажет сегодняшнюю Украину. Он расскажет удивительные истории простых украинцев и удивит зрителей интересными открытиями о родной стране.

"В потоке новостей мы не всегда осознаем, что стоит за простыми вещами и известными событиями, не успеваем углубиться и узнать больше. Можем не представлять, что происходит в соседней области, городе, деревне.

Но часто самое интересное – не лежит на поверхности. Наш стиль неизменен – мы показываем "изнанку", неочевидные темы, то, что часто скрыто от глаз, погружаемся в эпицентр событий и показываем жизнь изнутри", — рассказал Дмитрий Комаров.

Дмитрий Комаров

В премьерном выпуске команда проекта отправится на поиски настоящих сокровищ и вместе с археологами получит со дна Днепра уникальный исторический артефакт, которому больше трехсот лет. Впервые в истории "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров примет участие в археологических раскопках и покажет, как происходит процесс консервации ценных памятников.

"Еще чуть больше полутора лет назад мы снимали поиски сокровищ в Колумбии. Но в Украине встречаются не менее интересные находки. Несмотря на военное время, украинские ученые делают все возможное, чтобы найти и сохранить утраченные артефакты", – говорит журналист.

Дмитрий Комаров

По-прежнему Дмитрий Комаров вместе с операторами всегда оказывается в эпицентре событий и принимает в них непосредственное участие. Поэтому в первый же день после подрыва российскими войсками Каховской ГЭС журналист отправился в подтопленные районы Херсона. Там команда стала не просто очевидцами, а участниками спасательной операции.

Дмитрий Комаров

Мы случайно стали частью процесса спасения местных жителей и животных. Этот день в Херсоне был для меня про любовь. Про то, что украинцы, несмотря на трагедию мирового масштаба, не теряют человечности и оптимизма. Тогда я покинул Херсон, исполненный гордости за людей", — вспоминает Дмитрий Комаров, как вместе с волонтерами помогал вывозить людей из затопленных районов города и доставлять продукты.

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