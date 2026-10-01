Премьера на свадьбе военного: Vlad Darwin и Марта Адамчук выпустили чувственную песню о любви

Vlad Darwin и Марта Адамчук

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Vlad Darwin и Марта Адамчук представили совместную композицию «Дощ із квітів». Это чувственная баллада об особом моменте в любви, который случается лишь однажды и который хочется запомнить навсегда.

Песня может стать саундтреком к признанию в любви, свадьбе или просто напомнить о важных моментах, пережитых вместе с любимым человеком.

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История творческого тандема артистов началась еще в 2014 году. Тогда они записали совместную композицию, которая так и не была выпущена. Vlad Darwin время от времени возвращался к этому демо и не отказывался от идеи нового сотрудничества с Мартой.

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Впоследствии один из телеканалов предложил им вместе исполнить песню Джона Леннона. По словам композитора, именно тогда он окончательно понял, что их творческому дуэту предстоит продолжение.

«Дощ із квітів» стала первой балладой Vlad Darwin о любви с начала полномасштабного вторжения. К записи он пригласил именно Марту, поскольку считает, что ее тембр идеально подходит для этой композиции.

Для Марты Адамчук этот трек тоже стал особенным — это ее первый дуэт с мужчиной-исполнителем. Певица призналась, что давно восхищалась творчеством коллеги, а работа над песней была насыщена поисками, спорами, моментами полного взаимопонимания и взаимной творческой симпатией. Во время съемок клипа артистка не смогла сдержать слез, ведь композиция затронула ее личные переживания.

Символично, что премьера «Дощ із квітів» состоялась на свадьбе военного, который уже несколько лет защищает Украину. Защитник и его невеста исполнили первый танец под живое выступление артистов, а в это время на них сыпались лепестки роз.

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Для выступления Vlad Darwin выбрал праздничный черно-белый наряд. На нем были белый пиджак с черными лацканами, белая рубашка, черные брюки, галстук-бабочка и черная ковбойская шляпа.

Марта вышла на сцену в длинном платье с американским вырезом и абстрактным принтом в белом, черном и желтом цветах.

Вместе с песней дуэт представил романтический видеоклип, идея которого возникла спонтанно во время благотворительного тура Кипром в поддержку Вооруженных сил Украины. Съемки длились всего четыре часа — без заранее подготовленного сценария, профессиональной техники и специально подобранных костюмов.

На снимке артисты появились в повседневных нарядах. Vlad Darwin надел белую майку, расстегнутую льняную рубашку, широкие джинсы и бейсболку. Марта позировала в черном кроп-топе, белой рубашке и черных коротких шортах. Ее волосы были собраны в высокий пучок, а в руках она держала букет нежно-персиковых цветов.

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В другом эпизоде певица появилась в длинном облегающем черном платье и с черной накидкой, развевающейся на ветру.

Во время работы артисты много импровизировали, испытывали сильные эмоции и даже успели поспорить. Впрочем, в результате получилось чувственное видео о любви, которая приходит в жизнь как редкий и неповторимый миг.

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