Премьера недели: на украинские экраны выйдет шокирующий триллер с АноюТейлор-Джой

В украинский прокат выходит фильм "Прошлой ночью в Сохо".
28 октября на украинские экраны выходит психологический триллер "Прошлой ночью в Сохо" режиссера Эдгара Райт. Главную роль в картине исполнила Аня Тейлор-Джой.
Кроме нее, в фильме мы также увидим Мэтта Смита, Томасину Маккензи и Диану Ригг.
В картине действие происходит в изысканном Лондоне 60-х годов. Девушка по имени Сэнди, которая увлекается модой и дизайном, наконец попадает в город, о котором мечтала. Впоследствии она понимает, что окружающая реальность превращается в жуткое действо. Ужасная правда всплывет наружу и покажет истинные лица людей, которые ее окружают.
Премьера "Прошлой ночью в Сохо" состоялась 4 сентября этого года на 78-й Венецианском международном кинофестивале.
Читайте также: С прической в стиле нулевых и голой спиной: Аня Тейлор-Джой на красной дорожке "Эмми-2021"