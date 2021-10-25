Премьера недели: на украинские экраны выйдет шокирующий триллер с АноюТейлор-Джой

Премьера недели: на украинские экраны выйдет шокирующий триллер с АноюТейлор-Джой

В украинский прокат выходит фильм "Прошлой ночью в Сохо".

28 октября на украинские экраны выходит психологический триллер "Прошлой ночью в Сохо" режиссера Эдгара Райт. Главную роль в картине исполнила Аня Тейлор-Джой.

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

Кроме нее, в фильме мы также увидим Мэтта Смита, Томасину Маккензи и Диану Ригг.

В картине действие происходит в изысканном Лондоне 60-х годов. Девушка по имени Сэнди, которая увлекается модой и дизайном, наконец попадает в город, о котором мечтала. Впоследствии она понимает, что окружающая реальность превращается в жуткое действо. Ужасная правда всплывет наружу и покажет истинные лица людей, которые ее окружают.

Премьера "Прошлой ночью в Сохо" состоялась 4 сентября этого года на 78-й Венецианском международном кинофестивале.

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