Премьера недели: Том Холланд и Антонио Бандерас в приключенческом боевике "Анчартед: на картах не значится"

Премьера недели: Том Холланд и Антонио Бандерас в приключенческом боевике "Анчартед: на картах не значится"

В Украине стартует показ фильма, снятого по одноименной видеоигре.

Фильм "Анчартед: на картах не значится" рассказывает историю о Нейтане Дрейке (Том Холланд), молодом охотнике за сокровищами и потомке известного пирата Фрэнсиса Дрейка.

Через 400 лет после смерти Фрэнсиса в руки молодого Натана попадает артефакт, который сможет привести его к таинственному острову, где можно найти желанные сокровища. Дрейк отправляется в опасное путешествие, но легкой дорога точно не будет. Его спутником станет еще один охотник за сокровищами - Виктор "Салли" Салливан, роль которого исполнил Марк Уолберг.

B&H film distribution

Также в главных ролях в фильме появятся Антонио Бандерас и София Тейлор Али.

B&H film distribution

Приключения, экшен, драки, много шуток – фильм обещает быть очень интересным и захватывающим.

B&H film distribution

Премьера "Анчартед: На картах не значится" состоится уже 10 февраля.