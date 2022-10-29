Премьера реалити-шоу "Холостяк-12": главный герой выбрал участниц проекта

Алекс Тапольский вручил девушкам розы.
Наконец-то состоялась долгожданная премьера 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк".
Главный герой проекта – Алекс Топольский – познакомился со всеми участницами, пришедшими его завоевывать. По традиции каждая девушка подарила Алексу подарок, а он подарил им по браслету.
После первой вечеринки состоялась церемония роз. Алекс сделал свой выбор и вручил розы девушкам, которые продолжат бороться за него в проекте. Это 22 участницы:
Напомним, Алекс Тапольський родился и вырос он во Львове. В 2006-2010 годах учился менеджменту во Львовском институте менеджмента. Семь лет назад Алекс переехал жить в США. Последнее время он живет в Майами, где построил успешный бизнес. Мужчина занимается недвижимостью – сдает в аренду роскошные апартаменты в Майами и Лос-Анджелесе.
Еще Алекс развивается как актер и модель. Он снялся во многих фильмах, клипах и рекламе.
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