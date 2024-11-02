Премьера реалити-шоу "Холостяк-13": главный герой выбрал участниц проекта

Александр "Терен" Будько на церемонии роз выбрал тех девушек, которые продолжат участие в шоу.

Состоялась долгожданная премьера 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк".

Главный герой проекта – Александр "Терен" Будько – познакомился со всеми участницами, пришедшими завоевывать его сердце.

По традиции каждая девушка подарила Александру подарок, а он подарил им по книге с чистыми листками, для того, чтобы каждая из них написала свою историю отношений с ним.

После первой вечеринки состоялась церемония роз. "Терен" сделал свой выбор и вручил розы тем девушкам, которые продолжат бороться за него в проекте. Это 12 участниц:

Напомним, Александр Будько – военный, ветеран, общественный деятель и участник национальной сборной Invictus Games.

В первый день полномасштабного вторжения он добровольцем пошел защищать страну и стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатська Січ" с позывным "Терен".

В боях в Харьковской области Александра тяжело ранили и он потерял обе конечности. Мужчина прошел протезирование в США и сложную реабилитацию. "Терен" продолжает вести активный образ жизни. Он занимается развитием инклюзии в Украине и помощью в социализации ветеранов по возвращении с фронта.

Александр также является автором книги "Історія впертого чоловіка", а также соавтором и ведущим YouTube-проекту "Відвал ніг, або All інклюзив". А еще он призер по плаванию международных спортивных соревнований "Ігри Нескорених". Об Александре сняли фильм "Первый ряд" (Front Row), продюсером которого является Сара Джессика Паркер.

Читайте также: