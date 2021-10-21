Премьера "Семейки Аддамсов": Людмила Барбир в платье с декольте, участница "Холостяка-11" в кокетливом мини

Звезды первыми посмотрели продолжение анимационного происшествия.
Вчера, 20 октября, в кинотеатре "Оскар" состоялся премьерный показ анимационного приключения "Семейка Аддамс-2".
Ведущая "Сніданку з 1+1" Людмила Барбир озвучила главную героиню мультфильма — экстравагантную Мортишу.
На премьере Людмила предстала в черном платье с люрексом по фигуре длины макси с пикантным декольте. Аутфит она дополнила насыщенным макияжем глаз, губы ведущая накрасила красной помадой.
Мероприятие также посетили коллеги Барбир — Маричка Падалко с семьей, Руслан Сеничкин и Владимир Рабчун.
Маричка была одета в бежевый топ с драпировкой и размером, черные облегающие брюки и черные ботильоны на высокой платформе.
Руслан скомбинировал серый клетчатый пиджак с синей футболкой и джинсами.
Посмотреть анимацию пришла и участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — Даша Ставнича. Она сочетала черное коктейльное мини-платье с рюшами и ажурными вставками из черной шляпой и черными ботфортами.
Показ анимационного приключения "Семейка Адаммс-2" посетили Lida Lee, Вероника Дидусенко, Анатолий Анатолич, Соня Плакидюк и другие.