Премьера "Семейки Аддамсов": Людмила Барбир в платье с декольте, участница "Холостяка-11" в кокетливом мини

Премьера "Семейки Аддамсов": Людмила Барбир в платье с декольте, участница "Холостяка-11" в кокетливом мини

Звезды первыми посмотрели продолжение анимационного происшествия.

Вчера, 20 октября, в кинотеатре "Оскар" состоялся премьерный показ анимационного приключения "Семейка Аддамс-2".

Ведущая "Сніданку з 1+1" Людмила Барбир озвучила главную героиню мультфильма — экстравагантную Мортишу.

На премьере Людмила предстала в черном платье с люрексом по фигуре длины макси с пикантным декольте. Аутфит она дополнила насыщенным макияжем глаз, губы ведущая накрасила красной помадой.

Мероприятие также посетили коллеги Барбир — Маричка Падалко с семьей, Руслан Сеничкин и Владимир Рабчун.

Руслан Сеничкин, Маричка Падалко, Владимир Рабчун

Маричка Падалко с мужем и дочерью

Руслан Сеничкин

Маричка была одета в бежевый топ с драпировкой и размером, черные облегающие брюки и черные ботильоны на высокой платформе.

Руслан скомбинировал серый клетчатый пиджак с синей футболкой и джинсами.

Посмотреть анимацию пришла и участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — Даша Ставнича. Она сочетала черное коктейльное мини-платье с рюшами и ажурными вставками из черной шляпой и черными ботфортами.

Даша Ставнича

Даша Ставнича

Показ анимационного приключения "Семейка Адаммс-2" посетили Lida Lee, Вероника Дидусенко, Анатолий Анатолич, Соня Плакидюк и другие.

Lida Lee

Lida Lee

Соня Плакидюк

вероника Дидусенко

Анатолий Анатолич

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