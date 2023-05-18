Премьера уже скоро: HBO показал постер "И просто так..." и обнародовал дату выхода сериала в эфир

Подробности сериала держатся в секрете, но по первому официальному фото понятно, что мы увидим полюбившихся героев из первой части.

Создатели сериала "И просто так…" постепенно раскрывают поклонникам подробности второго сезона. 17 мая на официальных страницах шоу появился первый постер сериала, на котором запечатлены все главные актеры.

Согласно постеру, вторая часть "И просто так…" официально дебютирует на стриминговом сервисе HBO Max 22 июня.

На новом постере Кэрри и ее друзья изображены улыбающимися за обедом в красивых нарядах. Однако среди актеров не было Ким Кэттролл, вероятно, актриса таки не присоединится к актерскому составу.

Презентация постера состоялась через месяц после премьеры первого тизера.

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