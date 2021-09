Премия MTV: американский рэпер в лавандовом смокинге с декольте продемонстрировал свою грудь

Рэпер Lil Nas X вышел на красную дорожку в провокационном образе Versace.

Красная дорожка премии MTV Video Music Awards 2021 порадовала эффектными образами звездных красоток. Но не только женщины тщательно подготовились к этому мероприятию, но и мужчины. Самым провокационным был скандальный американский рэпер Lil Nas X.

Музыкант вышел на красную дорожку в наряде лавандового цвета, который состоял из экстравагантнго смокинга с длинным шлейфом и брюк. Этот костюм специально для рэпера создала Донателла Версаче.

Рэпер Lil Nas X / Associated Press

Наряд был украшен россыпью страз. А смокинг имел декольте, которое немного обнажало его грудь и плечо.

Свой эпатажный образ Lil Nas X дополнил ботильонами в тон, длинными кудрями, усиками, серьгами в виде сердечка и бабочки, а также кольцами. На зубах у него были бриллиантовые гризли. Белый маникюр завершил лук музыканта.

Рэпер получил главную награду премии MTV Video Music Awards 2021 в категории "Видео года" за клип на сингл Montero (Call Me By Your Name), снятый украинским режиссером Таней Муиньо.

К слову, Lil Nas X обожает эпатировать публику своими провокационными образами. Для красных дорожек он всегда подбирает яркие эффектные луки, в которых он точно будет в центре внимания.

