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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Превратилась в гигантскую оторванную кисть: Хайди Клум поразила жутким образом на Хэллоуин

«Королева Хэллоуина» превзошла саму себя, воссоздав свою руку с кольцами, бордовым маникюром и окровавленным запястьем.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Хайди Клум

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум вновь продемонстрировала, почему за ней закрепился неофициальный титул «королевы Хэллоуина». На своей 25-й ежегодной вечеринке, которая состоялась в ресторане Cathédrale в отеле Moxy East Village в Нью-Йорке, супермодель появилась в образе огромной оторванной кисти.

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Масштабный костюм полностью скрывал ее тело. Пять гигантских пальцев с длинными заостренными ногтями бордового цвета свисали вниз, а сверху располагался бутафорский окровавленный запястье. Реалистичности образу придавали воссозданные складки кожи, суставы и вены.

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Лицо Хайди было встроено в центральную часть кисти. Благодаря сложному пластическому гриму узнать модель было практически невозможно: ее глаза и рот окружали накладки с жуткой фактурой и струйками искусственной крови. Позируя фотографам, Клум широко раскрывала глаза и показывала язык, усиливая эффект своего перевоплощения.

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Даже в таком луке нашлось место для украшений. Костюм стал увеличенной копией ее собственной левой руки: на одном из пальцев воссоздали кольцо с большим зеленым камнем и другие обручальные кольца, а также татуировку «Tom», посвященную мужу модели Тому Каулитцу. На большом пальце красовалось золотое кольцо с цветами.

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Появление на вечеринке Хайди также превратилось в целое представление. Ее привезли в грузовике с красными предупреждающими надписями «DANGER», после чего актеры в желтых защитных комбинезонах и черных противогазах помогли ей спуститься на землю. Их костюмы тоже были испачканы бутафорской кровью.

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Клум уже более двадцати лет устраивает грандиозные вечеринки в честь Хэллоуина и каждый раз удивляет продуманностью своих образов. Среди ее самых запоминающихся образов — Джессика Рэббит, пожилая версия самой себя и гигантский червь. На этот раз супермодель сделала ставку на хоррор, масштаб и личные детали, которые превратили жуткую кисть именно в ее руку.

Напомним, Хайди Клум в оранжевом платье от украинской дизайнерши отпраздновала третью годовщину своей пиццерии.

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