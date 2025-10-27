Превратилась в Марию-Антуанетту: актриса Джулия Гарнер приняла участие в фэшн-шоу

Джулия Гарнер / © Getty Images

Реклама

Джулия Гарнер, которая недавно сыграла в ремейке фильма «Фантастическая четверка», приняла участие в фэшн-шоу Vogue World. Это ежегодное мероприятие, которое проводит издание Vogue.

В этот раз показ прошел в Лос-Анджелесе на съемочной площадке студии Paramount Pictures. Темой шоу стал Голливуд, поэтому участницы показа перевоплотились в различные киношные персонажи. Джулии достался образ Марии-Антуанетты, которую сыграла в одноименном фильме 2006 года Кирстен Данст.

Джулия Гарнер / © Getty Images

Платье, которое носила Джулия — точная копия платья созданого дизайнером по костюмам Миленой Канонеро. Она за свою работу над фильмом «Мария-Антуанетта» получила «Оскар» в категории «Лучший дизайн костюмов». Образ Гарнер дополнял парик с цветами, а также украшения.

Реклама

Юбка у платья была ярко-розовой, что Джулия показала во время своего яркого выступления. Кремовое платье также украшено изобилием оборок, повторяющих контуры лифа и юбки, не говоря уже о его прозрачных рукавах с оборками.

Вместо туфель от Manolo Blahnik, которые Данст носила в оригинальном фильме, Гарнер вышла на подиум в туфелях из недавней капсульной коллекции бренда — розовых мюлях с острым носком, нежно-голубыми шнурками и черной контрастной окантовкой. Кстати эти туфли и платье модель Лила Мосс носила в номере Vogue за ноябрь 2025 года.

Также в шоу Vogue World приняли участие и другие знаменитости. Николь Кидман вышла на подиум в образе роковой женщины из фильма 1946 года «Гильда», 25-летняя модель Адут Акеч превратилась в персонаж из фильма «Великий Гетсби», а вот Кендалл Дженнер вышла на подиум в луке из фильма «Мулен Руж!».