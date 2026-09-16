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- Шоу-бизнес
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Превратилась в золотую статуэтку "Эмми": комик произвела фурор креативным образом на церемонии
Меган Сталтер появилась на синей дорожке в золотой краске, с гигантскими крыльями и символом атома в руках.
Американская комик и актриса Меган Сталтер стала одной из самых ярких звезд 78-й церемонии вручения премии «Эмми», которая прошла в театре Peacock в Лос-Анджелесе.
Для выхода знаменитость выбрала не традиционное вечернее платье, а эффектный наряд, в котором она напоминала живую статуэтку «Эмми». Ее тело и даже лицо были полностью покрыты золотой краской.
На Меган был золотой топ с воротником-стойкой и короткие шорты с завышенной талией. Наряд она дополнила несколькими ремнями, массивным колье-чокером и длинными подвесками с медальонами и геометрическими деталями.
Главными элементами наряда стали огромные золотые крылья с имитацией перьев и большая сфера в виде атома, которую актриса поднимала над головой. Именно такие детали есть у знаменитой телевизионной награды: крылья символизируют искусство, а атом — науку.
Завершали перевоплощение золотые босоножки на невысоких устойчивых каблуках, золотой маникюр и высокая прическа из скульптурных локонов, украшенных кристаллами.
Наверное, Сталтер таким нарядом решила символически «приманить» победу. В этом году она впервые была номинирована на «Эмми» — за роль Кейли Шефер в комедийном сериале «Хитрости».
Хотя актриса и не получила награду, она, безусловно, одержала модный триумф. Ее театрализованный образ стал одним из самых обсуждаемых нарядов вечера.
Напомним, что Меган Сталтер вместе со своим коллегой по сериалу «Хитрости» Полом В. Даунсом скопировали яркие парные образы Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер.