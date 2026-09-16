Превратилась в золотую статуэтку "Эмми": комик произвела фурор креативным образом на церемонии

Меган Сталтер / © Associated Press

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Американская комик и актриса Меган Сталтер стала одной из самых ярких звезд 78-й церемонии вручения премии «Эмми», которая прошла в театре Peacock в Лос-Анджелесе.

Для выхода знаменитость выбрала не традиционное вечернее платье, а эффектный наряд, в котором она напоминала живую статуэтку «Эмми». Ее тело и даже лицо были полностью покрыты золотой краской.

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Меган Сталтер / © Associated Press

На Меган был золотой топ с воротником-стойкой и короткие шорты с завышенной талией. Наряд она дополнила несколькими ремнями, массивным колье-чокером и длинными подвесками с медальонами и геометрическими деталями.

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Меган Сталтер / © Associated Press

Главными элементами наряда стали огромные золотые крылья с имитацией перьев и большая сфера в виде атома, которую актриса поднимала над головой. Именно такие детали есть у знаменитой телевизионной награды: крылья символизируют искусство, а атом — науку.

Меган Сталтер / © Associated Press

Завершали перевоплощение золотые босоножки на невысоких устойчивых каблуках, золотой маникюр и высокая прическа из скульптурных локонов, украшенных кристаллами.

Наверное, Сталтер таким нарядом решила символически «приманить» победу. В этом году она впервые была номинирована на «Эмми» — за роль Кейли Шефер в комедийном сериале «Хитрости».

Меган Сталтер / © Associated Press

Хотя актриса и не получила награду, она, безусловно, одержала модный триумф. Ее театрализованный образ стал одним из самых обсуждаемых нарядов вечера.

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Напомним, что Меган Сталтер вместе со своим коллегой по сериалу «Хитрости» Полом В. Даунсом скопировали яркие парные образы Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер.

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