Превратили лето в зиму: захватывающие кадры со съемок сериала "Удивительная миссис Мейзел"

Создатели шоу решили не ждать зимы и сделали ее сами.

Совсем скоро мы увидим продолжения комедийного сериала "Удивительная миссис Мейзел" с актрисой Рэйчел Броснахэн в главной роли, ведь в Нью-Йорке активно идет работа над новым сезоном этого шоу.

Актеров часто фотографируют за работой, и в эту пятницу папарацци вновь удалось их подловить на съемках. Но, поскольку в мире кино управлять погодой намного проще, чем в реальности, то создатели сериала решили не дожидаться пока Нью-Йорк засыплет снегом и создали зиму сами.

Искусственный снег создал удивительную атмосферу, а вот сама Рэйчел появилась на съемочной площадке в красивом нежно-молочном пальто, которое костюмеры сочетали с беретом, ботинками и красным зонтом.

"Удивительная миссис Мейзел" / Getty Images

"Удивительная миссис Мейзел" / Getty Images

А вот второй наряд актрисы был более вечерним, ведь состоял из черно-фиолетового платья, которое украшал голубой широкий бант. Как видим, на фото Рэйчел и ее коллега Люк Кирби пытаются спрятаться от снегопада, который, конечно же, не настоящий.

"Удивительная миссис Мейзел" / Getty Images

"Удивительная миссис Мейзел" / Getty Images

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Съемки сериала "Удивительная миссис Мейзел" (7 фото)

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