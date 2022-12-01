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Превзошла сама себя: Ники Хилтон надела гламурное красное мини на мероприятие

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Превзошла сама себя: Ники Хилтон надела гламурное красное мини на мероприятие

Ники Хилтон / Фото: Associated Press

Этот короткий наряд подчеркнул красивые длинные ноги девушки и ее бронзовый загар.

Светская львица и наследница многомиллионного отельного бизнеса Ники Хилтон вышла вчера в свет. Знаменитость посетила 36-ю ежегодную церемонию вручения наград Footwear News Achievement Awards в Нью-Йорке.

Для своего появления перед камерами Ники выбрала гламурное красное мини-платье с опущенной линией плеча от бренда self-portrait.

Платье хорошо сидело на стройной фигуре знаменитости, а украшал его декор в виде двух бантов со стразами на декольте. Дополняли образ Ники гламурные красные туфли с бантами и стразами от знаменитого бренда Mach & Mach, а также легкая укладка, яркий макияж глаз, бриллиантовые серьги в ушах и браслет на руке.

Ники Хилтон / © Associated Press
Ники Хилтон / Фото: Associated Press

Оттенок платья хорошо подчеркивал бронзовый загар Ники и сочетался с бриллиантами.

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Дата публикации
Просмотры
653
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