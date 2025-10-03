- Дата публикации
Презентация фильма "Трон: Арес": Джоди Тернер-Смит в платье с декольте, Джаред Лето — в красном пальто
Научно-фантастическая лента уже на следующей неделе выйдет в украинский прокат.
В Лондоне состоялась презентация эксклюзивных 3D-кадров фильма "Трон: Арес" на гигантских экранах легендарного Piccadilly Lights.
На мероприятии присутствовали актеры ленты Джоди Тернер-Смит, Джаред Лето (который также выступает продюсером фильма), Грета Ли, Джиллиан Андерсон, Эван Питерс, а также редиссер Йоаким Реннинг.
Джоди Тернер-Смит появилась на ивенте в черно-красном обтягивающем платье до колен с длинными рукавами и пикантным V-образным декольте. Наряд она скомбинировала с черными лакированными туфлями-лодочками.
Джаред Лето был одет в белый костюм и красное пальто, которое накинул на плечи. Обут он был в черные лакированные туфли на квадратных каблуках. Шею звезда украсил ожерельем с подвеской с камнями.
О фильме:
"Трон: Арес" - это новая глава культовой франшизы, которая рассказывает о чрезвычайно развитой программе Арес. Впервые ее отправляют из цифрового в реальный мир для опасной миссии, которая становится первым контактом человечества с существами искусственного интеллекта.
В украинский прокат лента выйдет 9 октября.