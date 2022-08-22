При помощи камней и песка: лэнд-арт художник создал огромный символ Таргариенов на пляже Испании

По случаю выхода шоу лэнд-арт художник из Уэльса Джон Форман решил создать новую "картину", изобразив символ дома Таргариенов - огромного дракона. Работа художника выполнена из камней на песке в Сан-Себастьяне, Испания.

Художник по лэнд-арту из Уэльса Джон Форман / Фото: Getty Images

Форман прославился своими недолговечными работами. Композиции он обычно создает из камней, ракушек и песка, при этом Джон прекрасно понимает, что его творение будет уничтожено с приливом, ветром или из-за случайных прохожих, которые будут идти по пляжу.

Каждая работа Джона Формана точна по композиции, идеально сочетает размер, оттенок и форму. Его гипнотические произведения контрастируют с окружающим миром.

Художник по лэнд-арту из Уэльса Джон Форман / Фото: Getty Images

Отметим, что изображение дракона, которое воплотил художник, будет немного отличаться от символа дома Таргариенов, который мы видели в сериале "Игра престолов". В новом шоу, что повествует о действиях за сотни лет до истории Дейенерис и Джона Сноу, у дракона будет четыре лапы, а вот в "Игре престолов" у дракона их было две. Но, по словам одного из создателей сериала "Дом дракона" Райана Кондала, это не ошибка и зрители узнают, почему Таргариены из приквела "Игры престолов" используют именно такой символ.

"Скажем так, каждое решение, принятое нам при работе над сериалом, в том числе решения, касавшиеся даже более мелких деталей, приняты не просто так. Словом, следите за обновлениями", - сказал он.

Также он отметил, что дракон с четырьмя лапами уже знаком фанатам. Этот символ можно увидеть ближе к концу "Игры престолов".

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