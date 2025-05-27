Прибыла в Канны, но на красную дорожку не вышла: Эмма Уотсон под прицелом папарацци

Эмма Уотсон / © Getty Images

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Звезду «Гарри Поттера» Эмму Уотсон заметили во Франции в разгар Каннского кинофестиваля, однако на красную дорожку не вышла. Актрису сфотографировали в аэропорту Ниццы.

Эмма была одета лаконично, но дорого, поскольку сочетала вещи от Chanel — черный жакет с пуговицами и легкое бело-голубое платье с перфорацией из круизной коллекции 2024-2025. Свой образ актриса дополнила сумкой-мешком от Mansur Gavriel, черными балетками от Aeyde, солнцезащитными очками от Ray-Ban и несколькими лаконичными украшениями.

Эмма Уотсон / © Getty Images

Последний раз звезда прилетала на Каннский кинофестиваль в 2013 году, когда представляла фильм Софии Копполы «Элитное общество» со своим участием. Однако появлением на красной дорожке она поклонников не порадовала. Также во Франции она спровоцировала слухи о новом романе — Эмму заметили в компании сирийского правозащитника Хассана Аккада.

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Эмма Уотсон / © Getty Images Эмма Уотсон / © Associated Press Эмма Уотсон / © Associated Press Эмма Уотсон / © Getty Images Эмма Уотсон / © Getty Images Эмма Уотсон / © Getty Images Эмма Уотсон / © Getty Images Эмма Уотсон / © Associated Press Эмма Уотсон / © Getty Images Эмма Уотсон / © Getty Images Эмма Уотсон на премьере / © Getty Images Эмма Уотсон / © Getty Images Эмма Уотсон / © Getty Images