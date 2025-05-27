ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
189
Время на прочтение
1 мин

Прибыла в Канны, но на красную дорожку не вышла: Эмма Уотсон под прицелом папарацци

35-летняя актриса посетила Канны впервые за 12 лет.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эмма Уотсон

Эмма Уотсон / © Getty Images

Звезду «Гарри Поттера» Эмму Уотсон заметили во Франции в разгар Каннского кинофестиваля, однако на красную дорожку не вышла. Актрису сфотографировали в аэропорту Ниццы.

Эмма была одета лаконично, но дорого, поскольку сочетала вещи от Chanel — черный жакет с пуговицами и легкое бело-голубое платье с перфорацией из круизной коллекции 2024-2025. Свой образ актриса дополнила сумкой-мешком от Mansur Gavriel, черными балетками от Aeyde, солнцезащитными очками от Ray-Ban и несколькими лаконичными украшениями.

Эмма Уотсон / © Getty Images

Эмма Уотсон / © Getty Images

Последний раз звезда прилетала на Каннский кинофестиваль в 2013 году, когда представляла фильм Софии Копполы «Элитное общество» со своим участием. Однако появлением на красной дорожке она поклонников не порадовала. Также во Франции она спровоцировала слухи о новом романе — Эмму заметили в компании сирийского правозащитника Хассана Аккада.

Эмма Уотсон / © Getty Images

Эмма Уотсон / © Getty Images

Эмма Уотсон / © Associated Press

Эмма Уотсон / © Associated Press

Эмма Уотсон / © Associated Press

Эмма Уотсон / © Associated Press

Эмма Уотсон / © Getty Images

Эмма Уотсон / © Getty Images

Эмма Уотсон / © Getty Images

Эмма Уотсон / © Getty Images

Эмма Уотсон / © Getty Images

Эмма Уотсон / © Getty Images

Эмма Уотсон / © Getty Images

Эмма Уотсон / © Getty Images

Эмма Уотсон / © Associated Press

Эмма Уотсон / © Associated Press

Эмма Уотсон / © Getty Images

Эмма Уотсон / © Getty Images

Эмма Уотсон / © Getty Images

Эмма Уотсон / © Getty Images

Эмма Уотсон на премьере / © Getty Images

Эмма Уотсон на премьере / © Getty Images

Эмма Уотсон / © Getty Images

Эмма Уотсон / © Getty Images

Эмма Уотсон / © Getty Images

Эмма Уотсон / © Getty Images

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
189
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie