Причастилась и помолилась: Алина Байкова показала, как провела Вербное воскресенье

Девушка провела светлый христианский праздник в храме.
Супермодель Алина Байкова поделилась с поклонниками новыми снимками из Нью-Йорка - звезда сходила на службу в церковь в Вербное воскресенье.
Модель опубликовала несколько фото в Instagram Stories.
На снимках Байкова позировала в стильном пальто верблюжьего оттенка, светлых штанах и кроссовках. Также она накинула на голову серый платок, который идеально сочетался с ее сумкой Hermès.
"Помолилась, поставила свечи, поблагодарила Бога за все, что имею, и за все испытания, которые он мне дает, за родных, которые здоровы и живы, за друзей, чтобы были счастливы и имели все, что хотят, за людей, которые считают меня врагом, чтобы были счастливы и здоровы (потому что счастливые люди не имеют времени на вражду), за наших военные, которые защищают нашу землю и за упокой всех тех, кто ее оставил. Причастились и освятили вербу”, - написала Алина.
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