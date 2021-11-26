Уделяет внимание деталям: Виктория Бекхэм показала аутфит из новой коллекции

Дизайнер похвасталась нарядами из своей весенне-летней коллекции одежды.

Британский дизайнер Виктория Бекхэм опубликовала новое фото, на котором делает селфи в зеркало. Особо привлекает на снимке новое длинное зеленое платье звезды, которое, между прочим, идеально сидит на ее фигуре.

В подписи к снимку Виктория отметила, что вечернее трикотажное платье было разработано для ее новой коллекции весна-лето 2022. Также она призналась, что ей нравятся детали на этом наряде: молнии, вырезы и вставки. Похоже, в таком образе звезда проводила свой рабочий день в офисе и провела несколько встреч по Zoom.

Виктория Бекхэм / Instagram Виктории Бекхэм

Еще Бекхэм опубликовала видео, на котором сидит перед ноутбуком во время разговора, а вокруг нее установлены кольцевые LED лампы. Кстати, наряд на ней тоже из новой коллекции.

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