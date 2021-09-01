Приехала эпатировать: певица Doja Cat в очередной раз удивила образами

Каждый наряд этой звезды привлекает внимание.

Венеция в последние дни превратилась в эпицентр светской жизни и ожила после пандемии. Знаменитые гости и звезды съехались в этот уникальный прекрасный город, чтобы посетить несколько мероприятий - показ новой коллекции Dolce&Gabbana Alta Moda и 78-й Венецианский кинофестиваль, открытие которого запланировано на 1 сентября.

В частности своими нарядами в городе уже впечатляет американская певица Doja Cat. В понедельник она появилась на модном шоу в провокационном образе, не надев под жакет ничего. При этом на голове у нее был парик с белыми волосами и тиара.

Doja Cat / Getty Images

А вот вчера, 31 августа, звезда появилась на улице в шляпе с широкими полями и пестром наряде от Dolce&Gabbana, который состоял из длинного платья, черно пальто, солнцезащитных очков и сумки.

Doja Cat / Getty Images

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