Приехала на фитнес на спорткаре: Алессандру Амбросио запечатлели папарацци

41-летняя бразильянка Алессандра Амбросио попала под прицел фотографов в Лос-Анджелесе. Модель приехала на тренировку на спорткаре.

Алессандра обычно сама приезжает за рулем на йогу или пилатес, которыми занимается регулярно под присмотром тренера. Фотографы сделали снимки, как Амбросио выходила из автомобиля.

В этот день звезда была одета в фиолетовые лосины и топ поверх которого надела черную спортивную куртку от Alo yoga, белые высокие носки и обута в кроссовки в тон от New Balance.

Алессандра собрала волосы в высокий хвост, надела солнцезащитные очки и нанесла бальзам на губы, а маникюр сделала в зеленом цвете.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

К слову, в повседневной жизни Алессандра предпочитает носить как раз спортивную одежду или наряды в стиле Casual.

Кстати, модель уже подготовилась к Рождеству и новогодним праздникам и в своем Instagram показала, как украсила елку.

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