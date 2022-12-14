Приехала на фитнес на спорткаре: Алессандру Амбросио запечатлели папарацци

41-летняя бразильянка Алессандра Амбросио попала под прицел фотографов в Лос-Анджелесе. Модель приехала на тренировку на спорткаре.
Алессандра обычно сама приезжает за рулем на йогу или пилатес, которыми занимается регулярно под присмотром тренера. Фотографы сделали снимки, как Амбросио выходила из автомобиля.
В этот день звезда была одета в фиолетовые лосины и топ поверх которого надела черную спортивную куртку от Alo yoga, белые высокие носки и обута в кроссовки в тон от New Balance.
Алессандра собрала волосы в высокий хвост, надела солнцезащитные очки и нанесла бальзам на губы, а маникюр сделала в зеленом цвете.
К слову, в повседневной жизни Алессандра предпочитает носить как раз спортивную одежду или наряды в стиле Casual.
Кстати, модель уже подготовилась к Рождеству и новогодним праздникам и в своем Instagram показала, как украсила елку.
Читайте также: