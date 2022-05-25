Приехала в Канны: Джорджина Родригес впервые появилась на публике после смерти сына

Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – приехала на Каннский кинофестиваль. Это ее первый светский выход после того, как пара потеряла ребенка в родах.
В апреле Джорджина и Криштиану сообщили миру, что их сын (один из двоих детей-близнецов) умер во время родов. Его сестра выжила. Прошел месяц с тех пор, как случилась трагедия, и Джорджина Родригес нашла в себе силы и возможность появиться на Каннской кинофестивале.
Модель надела кожаный комбинезон, обула туфли-лодочки и дополнила образ оранжевой сумкой Hermеs. Перед камерами Родригес появилась в черных солнцезащитных очках на лице, которые не снимала.
Ранее Джорджина и Криштиану рассказали, что назвали дочь Белла Эсмеральда, и даже показали ее первые фотографии в блоге.
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