Приехала в Милан: Эшли Грэм блистала на модном шоу в нижнем белье

Показ бренда состоялся в рамках Недели моды в Милане. На подиум 35-летняя Грэм вышла в черном нижнем белье, поясе и чулках и выглядела весьма пикантно.

В руках Грэм несла маленький черный клатч на золотом ремешке-цепочке. На лице у нее был легкий макияж в теплых нюдовых оттенках и черные стрелки на веках, а волосы собраны в низкий пучок.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Бренд Dolce Gabbana вывел многих моделей на подиум в таком образе. Супермодель Наоми Кэмпбелл также появилась на показе в очень откровенном наряде и произвела фурор.

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