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Приехала в Милан: Эшли Грэм блистала на модном шоу в нижнем белье

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
344
Время на прочтение
1 мин
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Приехала в Милан: Эшли Грэм блистала на модном шоу в нижнем белье

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Модель plus size Эшли Грэм тоже приняла участие в модном шоу Dolce Gabbana.

Показ бренда состоялся в рамках Недели моды в Милане. На подиум 35-летняя Грэм вышла в черном нижнем белье, поясе и чулках и выглядела весьма пикантно.

В руках Грэм несла маленький черный клатч на золотом ремешке-цепочке. На лице у нее был легкий макияж в теплых нюдовых оттенках и черные стрелки на веках, а волосы собраны в низкий пучок.

Эшли Грэм / © Getty Images
Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Бренд Dolce Gabbana вывел многих моделей на подиум в таком образе. Супермодель Наоми Кэмпбелл также появилась на показе в очень откровенном наряде и произвела фурор.

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