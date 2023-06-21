Приехала в Париж: Миранда Керр подчеркнула стройные ноги платьем от Louis Vuitton

40-летняя австралийская модель и бывший "ангел" Victoria's Secret в образе от французского Дома моды пришла на фэшн-показ.

Миранда Керр посетила показ мужской коллекции Louis Vuitton весной/летом 2024, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

На фэшн-ивенте модель предстала в коротком черном платье от этого Модного дома с короткими рукавами, воротником-стойкой в цвет флага Франции и молнией на шее. Наряд был украшен трикотажными круглыми аппликациями синего и белого цветов. Платьем мини Керр подчеркнула стройные ноги.

Миранда Керр / Фото: Getty Images

Миранда была обута в слингбэки цвета металлик на шпильках и с ремешком в виде цепочки. В руке она держала красную сумку с логотипом LV и интересным ремешком-цепочкой. Модель сделала низкий гладкий хвост, макияж с акцентом на глазах и украсила уши золотыми серьгами с логотипом Louis Vuitton.

Напомним, Миранда Керр на церемонии вручения наград "Премия за прорыв" в Лос-Анджелесе предстала в длинном платье фасона "русалка" от Zuhair Murad.

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