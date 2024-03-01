Приехали на показ Виктории: Дэвида Бекхэма за руку с дочерью запечатлели папарацци

Семья Бекхэм прилетела в Париж, где у Виктории должен будет состояться показ.

Пока Виктория Бекхэм готовилась к шоу, ее мужа Дэвида и их дочь Харпер сфотографировали папарацци на выходе из отеля в столице Франции. Экс-футболит был одет в коричневые штаны и серое пальто со сливовым шарфом на шее и с сумкой в руках шел за руку со своей 12-летней дочерью. Харпер была в белой футболке, синих джинсах клеш с низкой посадкой и серой спортивной толстовке, волосы девочка собрала в хвост и обула серые кеды.

Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер / Фото: Getty Images

Сама Виктория недавно намекнула, что ее невестка Никола Пельтц-Бекхэм примет участие в показе в Париже. Дизайнер запостила их совместное фото после примерки.

"Подготовка к показу и примерка в Париже!! Целую @NicolaAnnePeltzBeckham", - написала Виктория.

Шоу дизайнера состоится сегодня, ждать осталось недолго. Уже вечером узнаем, действительно ли отношения Виктории и ее невестки вышли на новый уровень, ведь не так давно они враждовали.

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