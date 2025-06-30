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Пригласил всех на огород: Дэвид Бекхэм показал, как отпраздновал 76-летие своей мамы
Экс-футболист решил совместить полезное с приятным и устроить праздник для мамы на своей даче.
Недавно Сандре Джорджине Уэст — маме 50-летнего Дэвида Бекхэма — исполнилось 76 лет. В своем Instagram спортсмен показал, как прошло празднование ее дня рождения. Экс-футболист пригласил всю семью на свой загородный участок в Котсуолдсе, Англия, где он сейчас занимается сельским хозяйством и садоводством. Он ухаживает за огородом, садит разные овощи, разводит кур и даже занимается пчеловодством.
На фото Дэвид, Сандра и Ромео Бекхэм позировали с радужным праздничным тортом.
На дне рождении присутствовали и родители супруги Дэвида — Виктории — Энтони и Джеки Адамс.
А также младшая сестра Дэвида — Джоанн. На руке Бекхэма — ортез, ведь на днях он перенес операцию по удалению винта, установленного 22 года назад. Травма произошла в далеком 2003 году во время футбольного матча.
Тем не менее ручной ортез не помешал экс-футболисту собрать урожай картофеля на огороде.
Ранее, напомним, Дэвид Бекхэм показал редкие архивные фото с мамой в честь ее дня рождения.