Пригласил всех на огород: Дэвид Бекхэм показал, как отпраздновал 76-летие своей мамы

Дэвид Бекхэм с мамой / © Instagram Дэвида Бекхэма

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Недавно Сандре Джорджине Уэст — маме 50-летнего Дэвида Бекхэма — исполнилось 76 лет. В своем Instagram спортсмен показал, как прошло празднование ее дня рождения. Экс-футболист пригласил всю семью на свой загородный участок в Котсуолдсе, Англия, где он сейчас занимается сельским хозяйством и садоводством. Он ухаживает за огородом, садит разные овощи, разводит кур и даже занимается пчеловодством.

На фото Дэвид, Сандра и Ромео Бекхэм позировали с радужным праздничным тортом.

Дэвид Бекхэм с мамой / © Instagram Дэвида Бекхэма

Ромео Бекхэм и Сандра Уэст / © Instagram Дэвида Бекхэма

На дне рождении присутствовали и родители супруги Дэвида — Виктории — Энтони и Джеки Адамс.

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Виктория Бекхэм с родителями / © Instagram Дэвида Бекхэма

Сестра Бекхэма, Сандра Уэст, родители Виктории Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

А также младшая сестра Дэвида — Джоанн. На руке Бекхэма — ортез, ведь на днях он перенес операцию по удалению винта, установленного 22 года назад. Травма произошла в далеком 2003 году во время футбольного матча.

Дэвид с мамой и сестрой / © Instagram Дэвида Бекхэма

Тем не менее ручной ортез не помешал экс-футболисту собрать урожай картофеля на огороде.

Дэвид Бекхэм на своем огороде / © Instagram Дэвида Бекхэма

Ранее, напомним, Дэвид Бекхэм показал редкие архивные фото с мамой в честь ее дня рождения.