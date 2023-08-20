Приготовилась на все сто: певица Джессика Симпсон вышла в свет с роскошным маникюром

Звезду сфотографировали папарацци в Калифорнии на спортивном матче.

Маникюр занимает важное место в образе некоторых знаменитостей, но есть и те представитель шоу-бизнеса и королевских семей, которые иногда о нем забывают и частенько не обновляют. Но, похоже, звезда двухтысячных - певица Джессика Симпсон - относится исключительно к первой категории.

Певица посетила 19 августа предсезонный матч в американский футбол который состоялся между двумя командами "Лос-Анджелес Рэмс" и "Лас-Вегас Рейдерс".

Папарацци сфотографировали. Джессику на трибунах. Образ звезды рассмотреть не удалось, но вот ее длинный маникюр коричневого оттенка однозначно привлекал внимание.

Джессика Симпсон / Фото: Getty Images

Также звезда украсила руки множеством браслетов и колец. Она сделала красивый макияж с нежным оттенком блеска для губ и выразительными глазами.

Джессика Симпсон / Фото: Associated Press

Напомним, что Джессика после рождения третьего ребенка похудела на 45 килограммов.

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