Приготовилась на все сто: певица Джессика Симпсон вышла в свет с роскошным маникюром

Звезду сфотографировали папарацци в Калифорнии на спортивном матче.
Маникюр занимает важное место в образе некоторых знаменитостей, но есть и те представитель шоу-бизнеса и королевских семей, которые иногда о нем забывают и частенько не обновляют. Но, похоже, звезда двухтысячных - певица Джессика Симпсон - относится исключительно к первой категории.
Певица посетила 19 августа предсезонный матч в американский футбол который состоялся между двумя командами "Лос-Анджелес Рэмс" и "Лас-Вегас Рейдерс".
Папарацци сфотографировали. Джессику на трибунах. Образ звезды рассмотреть не удалось, но вот ее длинный маникюр коричневого оттенка однозначно привлекал внимание.
Также звезда украсила руки множеством браслетов и колец. Она сделала красивый макияж с нежным оттенком блеска для губ и выразительными глазами.
Напомним, что Джессика после рождения третьего ребенка похудела на 45 килограммов.
Читайте также:
- Выглядит потрясающе: похудевшая на 45 килограммов Джессика Симпсон появилась на публике в мини-платье
- В джинсах, майке и с металлическим ремнем на бедрах: Джессика Симпсон под прицелом фотографов
- В рождественском образе: похудевшая на 45 килограмм Джессика Симпсон похвасталась фигурой