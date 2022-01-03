Приходим в форму: участница "Холостяка" показала упражнения, которые помогут избавиться от целлюлита

Даша Ставнича подобрала эффективный комплекс для ягодиц и бедер.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" и профессиональный тренер - Даша Ставнича – решила помочь своим подписчицам после новогоднего застолья привести себя в форму.
Девушка опубликовала подборку упражнений, которые в комплексе с правильным питанием помогут избавиться от целлюлита.
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"Побороть проблему целлюлита поможет правильное питание, активный образ жизни и регулярные занятия физическими упражнениями с акцентом на проблемные зоны.⠀
Держите простой и эффективный комплекс на ягодицы и бедра.
Тренировка:
- Уровень подготовки: для всех , кто продвинутый - берем утяжелители.
- Перед выполнением сделать разминку.
- Делаем 3-4 круга, каждое упражнение выполняем по 40 секунд. Между кругами отдых по 1 минуте", - написала Даша.
Ранее Ставнича записала новогоднее видеопоздравление для читателей ТСН.ua.
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