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Приходим в форму: участница "Холостяка" показала упражнения, которые помогут избавиться от целлюлита

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Приходим в форму: участница "Холостяка" показала упражнения, которые помогут избавиться от целлюлита

Даша Ставнича/Instagram Даши Ставничей

Даша Ставнича подобрала эффективный комплекс для ягодиц и бедер.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" и профессиональный тренер - Даша Ставнича – решила помочь своим подписчицам после новогоднего застолья привести себя в форму.

Девушка опубликовала подборку упражнений, которые в комплексе с правильным питанием помогут избавиться от целлюлита.


"Побороть проблему целлюлита поможет правильное питание, активный образ жизни и регулярные занятия физическими упражнениями с акцентом на проблемные зоны.⠀

Держите простой и эффективный комплекс на ягодицы и бедра.

Тренировка:

  • Уровень подготовки: для всех , кто продвинутый - берем утяжелители.
  • Перед выполнением сделать разминку.
  • Делаем 3-4 круга, каждое упражнение выполняем по 40 секунд. Между кругами отдых по 1 минуте", - написала Даша.

Ранее Ставнича записала новогоднее видеопоздравление для читателей ТСН.ua. 

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