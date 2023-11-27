Прикрыла грудь эффектным бра: Эмили Ратажковски снялась в смелом фотосете

32-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер - Эмили Ратажковски – снялась для декабрьского номера журнала Vogue Australia. На обложке глянца она предстала в молочном топе Hermès, который подчеркнул ее пышное декольте, и в шубе из искусственного меха от Bottega Veneta, а на ее пальцах сверкали кольца от Bulgari.

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Самым эффектным нарядом фотосета стал "металлический" комплект от Rabanne из коллекции осень-зима 2023, состоящий из бра в виде колье с накладками на груди и юбки из "металлических" перьев.

А в блестящем комплекте с пайетками от Miu Miu и меховых туфлях Эмили прилегла на стол.

В интервью журналу Ратажковски рассказала о том, что хочет написать еще одну книгу и посвятить ее разводам. "Я читала много литературы о разводе, но, как правило, речь идет о семьях, распадающихся после того, как дети выросли. Однако многие женщины разводятся в более молодом возрасте, и это такое табу, и вокруг него такая стигма…", - поделилась модель.

Напомним, Эмили Ратажковски бросила мужа Себастьяна Беар-Маккларда из-за его измены. Разрыв пары был таким же неожиданным для поклонников, как и их свадьба, ведь они поженились всего через три недели отношений. Как сейчас общается пара, неизвестно, но не так давно Беар-Маккларда обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько женщин.

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