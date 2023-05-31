Прикрыла грудь книгой: Кейт Хадсон сделала фото топлес у бассейна

Кейт Хадсон в своем Instagram показала пикантные кадры, сделанные у бассейна. Актриса загорала топлес, прикрыв грудь книгой "Уроки химии" Бонни Гармус, а сосок – эмодзи в виде сердца. Также на ней были оранжевые плавки с градиентом и широкополая шляпа.

На одной из фотографий Кейт позировала спиной к камере. Чтобы увидеть ягодицы актрисы, листайте фото вправо.

Напомним, на последней церемонии вручения премии "Оскар" Кейт Хадсон блистала в серебристом платье от бренда Rodarte. Наряд был расшит бисером и пайетками, а также имел тонкие бретельки, украшенные стразами.

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

Читайте также: