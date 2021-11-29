Прикрыла грудь листом: Кэндис Свэйнпоул снялась в кадре топлес

33-летняя модель Кэндис Свэйнпоул поделилась с подписчиками несколькими новыми фото, среди них и кадр топлес.

Экс-"ангел" Victoria’s Secret не стесняется показывать снимки, на которых обнажена. В подписи к новой такой фотографии Свэйнпоул написала:

"Природа - лучший дизайнер", - модель прикрыла грудь рукой с одной стороны и большим зеленым листом - с другой, волосы зачесала назад и сделала максимально естественный макияж.

На другом снимке Кэндис запечатлена в очень коротком синем топе, который едва ли прикрывает ее миниатюрную грудь. Благодаря тому, что грудь у Кэндис маленькая, кадр выглядит не вульгарно. На модели также джинсы, а на талии - золотая цепочка. На шее у Кэндис ожерелье в морском стиле, а на лице - солнцезащитные очки с синими линзами. Модель держит в руках желтую чашку с кофе, а в подписи пишет: "Кофе в Бразилии".

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