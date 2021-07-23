Прикрыла грудь модным тренчем: Анджелина Джоли в Париже

46-летняя Анджелина Джоли снова оказалась под прицелом французских папарацци.

Сегодня голливудскую звезду сфотографировали на улицах Парижа в сопровождении охраны. Энджи была запечатлена, когда выходила из автомобиля, одета она была в бежевый тренч от Дома Dior стоимостью 4340 долларов.

Этот удобный предмет гардероба, который можно носить практически круглый год, Джоли сочетала с белой кофтой и широкими бежевыми брюками. Обута актриса была в рыжие ботинки на удобных устойчивых каблуках. В руках звезда несла большую сумку от Chanel и надела очки от солнца, которые в данном случае хорошо спасали от вспышек фотокамер, и маску на лицо. На шее у нее была золотая подвеска с кулоном.

Анджелина Джоли / Getty Images

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Днем ранее знаменитость сфотографировали во время прогулки с взрослыми детьми. Вместе с Паксом, Захарой и Ноксом Анджелина была замечена на выходе из флагманского магазина Kith. Образ, который в тот день выбрала актриса, отличался пикантной ноткой, она была в белой футболке, под которую не надела бюстгальтер.

Анджелина Джоли / Getty Images

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