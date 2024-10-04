Прикрыла грудь руками: девушка Леонардо Ди Каприо поделилась смелой фотографией

Сейчас модель активно принимает участие в Недели моды в Париже.

26-летняя итальянская модель и возлюбленная Леонардо Ди Каприо – Виттория Черетти – активно принимает участие в Неделях моды. Недавно она была замечена на подиуме в Милане, на показе Max Mara, а сейчас участвует в Парижской неделе моды. В своем Instagram модель показала фото с примерки перед каким-то показом.

Девушка позирует в одних лишь черных трусах и кожаных ботфортах на высоких каблуках. Обнаженную грудь Виттория прикрывает руками.

instagram.com/vittoria

А на следующем фото в сториз она уже запечатлена в одежде: бельевом платье с кружевом на декольте, длинном кожаном плаще и с трендовой сейчас большой сумкой Balenciaga Rodeo.

instagram.com/vittoria

Напомним, ранее Виттория Черетти продемонстрировала красивый образ в платье от польского бренда Magda Butrym в винном оттенке. Возлюбленная Леонардо Ди Каприо показала, как отпраздновала 26-летие.

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