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Прикрыла обнаженную грудь волосами: Рози Хантингтон-Уайтли поделилась смелой фотографией

Прикрыла обнаженную грудь волосами: Рози Хантингтон-Уайтли поделилась смелой фотографией

Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Модель продолжает будоражить воображение своих фолловеров.

В последнее время 37-летняя супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Рози Хантингтон-Уайтли – стала чаще показывать в своем Instagram откровенные фотографии. Недавно она опубликовала снимок, на котором позировала обнаженная в постели, а в этот раз сверкнула в фотоблоге обнаженной грудью.

© Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Откровенный образ модели дополняли роскошные золотые украшения от Tiffany, молочный шелковый платок на голове и молочный маникюр "хищной" формы.

© Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
© Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Напомним, ранее Рози Хантингтон-Уайтли появилась на садовой вечеринке в Букингемском дворце. Она была в длинном молочном платье с кейп-накидкой от Emilia Wickstead, туфлях с пряжкой от Manolo Blahnik и трендовой сейчас сумкой ALAÏA.

© Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

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