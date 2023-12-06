Прикрылась одеялом: 57-летняя супермодель Синди Кроуфорд позировала в постели

Звезда 90-х порадовала фолловеров новыми снимками.
57-летняя американская звезда и супермодель 90-х – Синди Кроуфорд – опубликовала серию снимков, сделанных в номере отеля.
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На фото модель позирует в постели, прикрываясь одеялом. В руках Синди держит трубку дискового телефона. Ее волосы собраны в небрежный пучок, а на лице почти нет макияжа.
Напомним, ранее Синди Кроуфорд и ее дочь Кайя Гербер посетили вместе престижную премию. Мать и дочь выбрали в этот раз однотонные наряды нейтральных оттенков. На Синди был белоснежный брючный костюм, а Кайя надела винтажное коричневое платье от Ralph Lauren из коллекции осень-зима 2001.
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