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Прикрылась пледом: обнаженная топ-модель Алессандра Амбросио позировала на пляже

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
457
Время на прочтение
1 мин
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Прикрылась пледом: обнаженная топ-модель Алессандра Амбросио позировала на пляже

Алессандра Амбросио в Vogue / Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Бразильянка снялась в интересной фотосессии.

42-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – стала главной звездой январского выпуска чешского Vogue.

Локацией для съемок было выбрано морское побережье в Малибу. Але примерила необычные для себя образы и позировала на кожаном диване и в кресле, установленных прямо на песке. Волосы модели были собраны так, что создавалось впечатление, что она коротко подстриглась.

(листайте фото право)

Не обошлось и без откровенных фото – Амбросио позировала обнаженной, прикрывшись лишь пледом.

(листайте фото право)

Напомним, ранее красивая Алессандра Амбросио в мини-платье на гидроцикле рекламировала свою линию одежды.

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Дата публикации
Просмотры
457
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