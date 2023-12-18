Прикрылась пледом: обнаженная топ-модель Алессандра Амбросио позировала на пляже

42-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – стала главной звездой январского выпуска чешского Vogue.

Локацией для съемок было выбрано морское побережье в Малибу. Але примерила необычные для себя образы и позировала на кожаном диване и в кресле, установленных прямо на песке. Волосы модели были собраны так, что создавалось впечатление, что она коротко подстриглась.

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Не обошлось и без откровенных фото – Амбросио позировала обнаженной, прикрывшись лишь пледом.

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Напомним, ранее красивая Алессандра Амбросио в мини-платье на гидроцикле рекламировала свою линию одежды.

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