Прилетели в Италию: Белла Хадид и ее бойфренд вышли на прогулку в Милане

Прилетели в Италию: Белла Хадид и ее бойфренд вышли на прогулку в Милане

Образ Беллы был довольно специфическим.

Американская суперзвезда Белла Хадид попала под прицел папарацци в Милане, где 22 февраля стартовала Неделя моды. Скорее всего, модель возьмет участие в одном из показов итальянских брендов, которые будут представлять осенне-зимние коллекции.

Беллу сфотографировали с ее бойфрендом Марком Кальманом, с которым в отношениях с лета прошлого года. Белла была одета в черные штаны клеш, майку и ботинки. На плечи модель завязала тонкий вязаный свитер горчичного цвета. Немного странной у девушки была прическа, ведь она разделила волосы в пробор сбоку и уложила сверху гелем. Марк надел синие штаны, туфли, худи, которое явно было на него маловато, и вязаную жилетку.

Белла Хадид и Марк Кальман / Getty Images

Напомним, что еще несколько дней тому назад пару видели в Нью-Йорке. Они тоже вышли на прогулку и купили кофе.

Белла Хадид и Марк Калман / Getty Images

Читайте также: