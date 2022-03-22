Примем как пророчество: британский Королевский балет назначил "Лебединое озеро" на 5 мая

Сейчас по всему миру проходят благотворительные акции в поддержку Украины и ее народа.

Недавно британская Королевская опера сообщила, что впервые на ее сцене солистки балета Марианела Нуньес, Сара Лэмб, Наталья Осипова и Лорен Катбертсон объединят свои усилия, чтобы станцевать вместе с Вадимом Мунтагировым в роли принца Зигфрида в уникальном исполнении классического балета "Лебединое озеро".

Постановка будет благотворительной, все собранные средства будут направлены на помощь Украине. Нам кажется, выбор балета довольно символичен. Как известно, в СССР, наследницей которого провозгласила себя современная Россия, именно "Лебединое озеро" транслировали по ТВ, когда умирали первые лица этого тоталитарного государства. Сейчас же весь мир с нетерпением ждет, когда же мир увидит "Лебединое" в честь президента России Владимира Путина.

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